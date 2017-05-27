إستطلاع أمريكي : سوريا في قائمة أكثر 3 دول يرى الأمريكيون أنها ” تشكل خطراً جدياً على بلادهم “

أعدت قناة تلفزيونية أمريكية “فوكس” دراسة جديدة توضح عداء الأمريكيين لدول أخرى، وكشفت الدراسة أن ثلثي مواطني الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون روسيا الخطر والعدو الأكبر بالنسبة لهم.

واعتبر حوالي 64% من المواطنين المشاركين في الدراسة، أن روسيا هي العدو الأول لهم، وازدادت هذه النسبة مقارنة بعام 2013، التي شكلت 40% فقط، وبينت الدراسة وجود قائمة من الدول غير الودية بالنسبة للأمريكيين، حيث احتلت القائمة كوريا الشمالية التي اعتبرها 93% من المواطنين خطرا جديا على بلادهم، وتليها إيران 80% وسوريا 76%.

وأشار حوالي 76% من المشاركين في الدراسة إلى أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، يعتبر روسيا دولة صديقة ولا تشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهة أخرى، بينت الدراسة قائمة الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية بحسب المشاركين في الدراسة، واحتلت كندا المركز الأول من حيث الثقة والتعاون لدى الأمريكيين(96%)، تلتها المملكة البريطانية (95%) وفرنسا (92 %) وألمانيا (87%).

يذكر أن الدراسة أجريت على نطاق شامل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يومين عبر الهاتف، وشارك الآلاف في استطلاع الرأي. (SPUTNIK)

* الصورة : مدرعات للقوات الأمريكية المتواجدة في الشمال السوري

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