” تعتبر تعدياً على الأملاك العامة ” .. سلطات النظام تلاحق ” بسطات المعروك ” في دمشق

منعت سلطات النظام في دمشق بسطات بائعي المعروك والناعم، وغيرها من المأكولات الرمضانية، من الانتشار في الشوارع والأماكن العامة خلال شهر رمضان.

ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق، فيصل سرور، قوله إن المحافظة “لم ولن تسمح لبسطات المعروك والناعم والماكولات والمشروبات الرمضانية من الانتشار في أحياء العاصمة”.

وأشار سرور إلى أن هذه البسطات “تعتبر تعدياً على الأملاك العامة، وإزالتها تصب في سياق عمل المحافظة المستمر منذ فترة لمنع الإشغالات في أحياء دمشق”، حسب تعبيره.

وشدد سرور على المحافظة لن تغض النظر عن هذه البسطات، باعتبارها طقساً من طقوس رمضان، “لأن البعض سيعتبرها فرصة للتوسع، وبالتالي نعود لذات المشكلة وهي انتشار البسطات كالسابق”، مشيراً إلى أن من يرغب ببيع المأكولات الرمضانية، بإمكانه أن يبيعها ضمن محل مخصص.

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