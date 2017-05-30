نقيب المحامين يكشف عن عدد المحامين الذين تم شطبهم لمغادرتهم أو عدم تسديد رسومهم

قال نقيب المحامين في سورية، نزار سكيف، إن عدد المحامين المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 2016 بلغ حوالي 25500 محام بين متدرب وأستاذ، بمعدل حوالي 1500 إلى 2000 منتسب سنوياً.

وأشار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام موالية، لمغادرة 9 آلاف محام، تم شطبهم جميعاً أو إغفال قيدهم لعدم تسديدهم الرسوم السنوية، أو لمخالفتهم أحكام المادة (106) من النظام الداخلي، والتي حددت الفترة الممكنة لغياب المحامي عن منطقة الفرع المنتمي إليه، شرط إعلام رئيسه وأخذ الموافقة منه.

و أضاف سكيف أن النقابة أصدرت قراراً باتخاذ مقر لفرع الرقة في دمشق، وآخر لفرع إدلب بمدينة اللاذقية، بسبب خروج الرقة وإدلب عن سيطرة القوات النظامية، موضحاً أن الأفرع التي تم إنشاؤها مهمتها تسيير أمور المحامين ومتابعتهم، ومتابعة أسر من توفى أو تقاعد منهم.

وكشف عن دراسة قريبة لزيادة الراتب التقاعدي للمحامين، بعد أن قامت النقابة بزيادتين خلال السنوات الست الماضية، معتبراً أن نقابة المحامين تعد الأولى من بين النقابات التي تقدم رواتب تقاعدية عالية ومعونات تقاعد ووفاة.

و تحدث عن تسهيلات إدارية كبيرة مقدمة للمنتسبين خلال الظروف الاستثنائية، بالإضافة لإيقاف كثير من النصوص تماشياً مع القاعدة الفقهية “الضرورات تبيح المحظورات”.

عكس السير