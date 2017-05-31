صحيفة تكشف عن عدد النساء الأجنبيات اللواتي تقدمن بطلب الحصول على ” الجنسية السورية “

تقدمت عشرات النساء الأجنبيات (من مختلف الدول)، بطلبات للحصول على الجنسية السورية، في العاصمة دمشق، بعد تزوجهن بسوريين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام نظامية.

وبلغ عدد المتقدمات 247 امرأة، دون أن يتم الكشف عن توزع الجنسيات.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام،عن مصدر لم تسمه قوله: “على من تريد الحصول على الجنسية تقديم طلب خطي تبين فيه صراحة الحصول على الجنسية السورية، شريطة أن تبرز نسختين عن قيدها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها”.

وأضاف المصدر: “لابد من إبراز نسختين عن قيد الزواج الصادر عن أمين السجل المدني المختص، وشهادة إقامة لمدة سنتين من تاريخ الطلب، مؤكداً أنه “لابد من أن يكون الزواج قائماً منذ سنتين، وأن تقيم داخل البلاد ضمن هذه المدة المحددة”.

من جانبه اعتبر عضو برلمان الأسد، محمد خير العكام، أن القانون الحالي أصبح قديماً، إذ تم وضعه منذ أربعين عاماً، ولا يقوم على مبدأ المساواة، حيث لا تستطيع المرأة السورية منح الجنسية لزوجها الأجنبي ولأولادها على غرار الرجل.

ويمكن للأجنبي الحصول على الجنسية السورية بشروط، وهي أن يكون كامل الأهلية، ومقيماً داخل البلاد خمس سنوات متتالية، وأن يكون ذا اختصاص أو خبرة، وله وسيلة مشروعة للكسب، إضافة لإلمامه باللغة العربية قراءة وكتابة.

وكان عدد المتقدمات للحصول على الجنسية السورية العام الماضي، بلغ ألف امرأة من مختلف الجنسيات، بحسب الصحيفة.

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