فيصل القاسم يلقي شعراً عن سرقة ” الجيش السوري ” للبرادات و الشحاطات .. و يكشف تفاصيل إنشائه على يد الـفـرنسـيـيـن و تسليمه للعلويين ! (فيديو)

ألقى الإعلامي السوري فيصل القاسم، في أحدث حلقات برنامجه الشهير “الاتجاه المعاكس”، أبيات شعر، سخر فيها من جيش بشار الأسد.

وسخر القاسم من عمليات التعفيش والترفيق التي يقوم بها ضباط الجيش، مشيراً إلى أنهم تحولوا لمتعهدين يبيعون المناطق بعد السيطرة عليها، ليتم تعفيشها.

وكشف القاسم عن كيفية إنشاء فرنسا للجيش، مؤكداً أن فساده وتعفيشه ليس أمراً جديداً، إذ أن اللبنانيين كانوا يطلقون عليه اسم “جيش النتع”.

الجدير بالذكر أن الحلقة التي عرضت يوم أمس الثلاثاء، استضاف القاسم فيها كلاً من “الدكتور عبد المنعم زين الدين المنسق العام بين فصائل الثورة، وسمير الهواش نائب رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية”.

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