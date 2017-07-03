درع الفرات يتحول إلى ” سيف ” .. صحيفة تركية تكشف عن تفاصيل العملية العسكرية المتوقعة للجيشين التركي و الحر في عفرين ( فيديو )

درع الفرات يتحول إلى ” سيف ” .. صحيفة تركية تكشف عن تفاصيل العملية العسكرية المتوقعة للجيشين التركي و الحر في عفرين ( فيديو )

قالت صحيفة «صباح» التركية، إن 20 ألف عنصر من «الجيش الحر» مستعدون للعمليات العسكرية المقبلة ضد «وحدات حماية الشعب» في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ووفق الصحيفة، فإن «الجيش التركي سينفذ العملية العسكرية في منطقة عفرين، وستستغرق 70 يوماً، بدءاً من مدينة تل رفعت، وقاعدة منغ الجوية العسكرية».

وأشارت، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “الحياة”، إلى أنه «من المفترض أن تنتقل منطقة عفرين في وقت لاحق إلى مناطق خفض التوتر الأخرى، حيث سيضمن عسكريون روس وأتراك الأمن فيها».

وكانت الصحيفة، المقرّبة من الحكومة، ذكرت الجمعة أن حملة مشابهة لـ «درع الفرات» ستبدأ بالتوجه نحو عفرين تحت اسم «سيف الفرات».

وأوضحت أن التجهيزات للعملية بدأت قبل رمضان، مع حشد قوات عسكرية تبلغ ضعف القوات التي شاركت في «درع الفرات»، التي شنتها تركيا إلى جانب «الجيش الحر» وسيطرت على جرابلس والباب وعشرات القرى والبلدات شمال حلب، منذ آب 2016.

ونقلت “صباح” عن قيادي في الجيش الحر (فرقة السلطان مراد)، قوله إن “عملية عفرين ستكون أسهل من عملية الباب، فقد بدأنا بـ 5 آلاف جندي، ونحن الآن 20 ألفاً”.

وأضاف، بحسب ما ترجم عكس السير: “هذه التنظيمات (داعش – بي كا كا)، وغيرها، تشكل تهديداً كبيراً عبر تواجدها في سوريا، وسنثبت للجميع بأن الأراضي السورية ليست مشاعاً”.

ووفق ما تتداوله وسائل الإعلام التركية، بحسب “الحياة”، فإن أنقرة حشدت سبعة آلاف من القوات التركية الخاصة على الحدود، مع إعطاء الأوامر لكل من القوات التركية وقوات المعارضة بالجهوزية التامة.

وربما تبدأ العملية أواخر تموز أو مطلع آب المقبل، وفق التكهنات التي لم تحمل الطابع الرسمي حتى اليوم، إلا أن دخول القوات التركية يُرجّح أن يكون من غرب اعزاز، في كل من بلدة عين دقنة ومطار منغ العسكري في ريف حلب الشمالي، وصولاً إلى كل من تل رفعت وعفرين، ومدينة تل أبيض شمال الرقة.

وتهدف القوات التركية وفصائل «الجيش الحر»، للوصول إلى منطقة مريمين، التي تبعد خمسة كيلومترات إلى الشرق من مدينة عفرين.

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