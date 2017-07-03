درع الفرات يتحول إلى ” سيف ” .. صحيفة تركية تكشف عن تفاصيل العملية العسكرية المتوقعة للجيشين التركي و الحر في عفرين ( فيديو )

قالت صحيفة «صباح» التركية، إن 20 ألف عنصر من «الجيش الحر» مستعدون للعمليات العسكرية المقبلة ضد «وحدات حماية الشعب» في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ووفق الصحيفة، فإن «الجيش التركي سينفذ العملية العسكرية في منطقة عفرين، وستستغرق 70 يوماً، بدءاً من مدينة تل رفعت، وقاعدة منغ الجوية العسكرية».

وأشارت، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “الحياة”، إلى أنه «من المفترض أن تنتقل منطقة عفرين في وقت لاحق إلى مناطق خفض التوتر الأخرى، حيث سيضمن عسكريون روس وأتراك الأمن فيها».

وكانت الصحيفة، المقرّبة من الحكومة، ذكرت الجمعة أن حملة مشابهة لـ «درع الفرات» ستبدأ بالتوجه نحو عفرين تحت اسم «سيف الفرات».

وأوضحت أن التجهيزات للعملية بدأت قبل رمضان، مع حشد قوات عسكرية تبلغ ضعف القوات التي شاركت في «درع الفرات»، التي شنتها تركيا إلى جانب «الجيش الحر» وسيطرت على جرابلس والباب وعشرات القرى والبلدات شمال حلب، منذ آب 2016.

ونقلت “صباح” عن قيادي في الجيش الحر (فرقة السلطان مراد)، قوله إن “عملية عفرين ستكون أسهل من عملية الباب، فقد بدأنا بـ 5 آلاف جندي، ونحن الآن 20 ألفاً”.

وأضاف، بحسب ما ترجم عكس السير: “هذه التنظيمات (داعش – بي كا كا)، وغيرها، تشكل تهديداً كبيراً عبر تواجدها في سوريا، وسنثبت للجميع بأن الأراضي السورية ليست مشاعاً”.

ووفق ما تتداوله وسائل الإعلام التركية، بحسب “الحياة”، فإن أنقرة حشدت سبعة آلاف من القوات التركية الخاصة على الحدود، مع إعطاء الأوامر لكل من القوات التركية وقوات المعارضة بالجهوزية التامة.

وربما تبدأ العملية أواخر تموز أو مطلع آب المقبل، وفق التكهنات التي لم تحمل الطابع الرسمي حتى اليوم، إلا أن دخول القوات التركية يُرجّح أن يكون من غرب اعزاز، في كل من بلدة عين دقنة ومطار منغ العسكري في ريف حلب الشمالي، وصولاً إلى كل من تل رفعت وعفرين، ومدينة تل أبيض شمال الرقة.

وتهدف القوات التركية وفصائل «الجيش الحر»، للوصول إلى منطقة مريمين، التي تبعد خمسة كيلومترات إلى الشرق من مدينة عفرين.

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10 thoughts on “درع الفرات يتحول إلى ” سيف ” .. صحيفة تركية تكشف عن تفاصيل العملية العسكرية المتوقعة للجيشين التركي و الحر في عفرين ( فيديو )”

  1. عفرين خط أحمر كردياً كما وفيها مئات الآلاف من العرب النازحين من المناطق المنكوبة، والاعتداء عليها يمثل اعتداء على المدنيين بكل أطيافهم ومللهم ومحاولة شن هجوم همجي عليها ستشعل حرب كردية تركية تمتد إلى قلب تركيا تأكل الأخضر واليابس وتنتشر كالنار في الهشيم ..لذا نقول للأتاتوركيين القوميين القادمين من القوقاز حذاروا حذارو إن اللبيب من الكلمة يفهم وأما الحمير الطورانيين فلا بد ولا بد أن يفقهوا ويتدبروا. عفرين ليست بطة أو لقمة سائغة بل كرة لهيب متوهجة ومدمرة على المعتدين والغاصبين الاسلاموقجيون (الدواعش والأتاتوركيون)

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    3. عفريني أخوي عفرين سورية كردية ونعم بالأكراد يلي فيها ونعم الطيب وأهلا الطيب ونعم من كل الملال الموجودة فيها أنا ماني بتاع سياسة ولا بحب السياسة لان السياسة وأهلا السياسة هنا يلي خربو سورية وخلو الجار يقتل جارو وخلو الأخ يقتل أخو وعمو وأهلو وناسو بس بيفرجا الله على سوري وأهلا سورية وعلى كل كردي من أهلا سورية لانكم أول وأخرى أنتم أخوان الاكرد ولا فرق بين أعربي وعجمي الا بالتقوة

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  3. امتشق سيفك أيها الحر واحمي سوريا الحبيبة من كل مشاريع التقسيم
    اضرب على أيدي الانفصاليين
    وذكرهم أن هذه الأرض كانت ومازالت وستبقى جزءا من بلاد الشام الحبيبة
    بلاد الشام التي ولدت فيها لغتنا العربية
    بلاد الشام التي سكنها أجدادنا الآراميين والكنعانيين والفينيقيين منذ عشرة آلاف عام
    بلاد الشام قلب العروبة النابض

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    2. بالنهاية كل وأحد كردي وعربي عايش بالشام ولا بغير منطقة من مناطقة سورية هوا أول وأخرى سوري رغم أنا كان ثلثين الأكراد ما معاهم هويات كردية بس عتبي عليكم يا أهلي وناسي وكل من عاش بسورية وعم أيفرق بأرضيها وأهلها ما حلكون تفهمو لا هلا ما حلكون تفهمو كل الدنية عم أتحارب أهلا سورية لان أول شي أغنا دولة عربية بالخير وأهلا الخير يلي فيها والله بيكفي ضحك عليكم بشار الاسد والاكراد والجيش الحر وتركية ودأعش وجبهة النصرة وكل الفصال يلي موجودة بسورة كلكم أسلام ومعكون أخوانكم المسيحية وأخوانكم الدروز هلا كل يلي بسورية كانو أهلا لك شو يلي غيركون روسية وأميركة وكل دول الغرب بدها الشرق الأوسط يكون ضعيف شوفو هلا أجا الدور على دول الخليج ولو فيهم وأحد بيفهم من حكام دول الخليج ما أتعامل مع الغرب بالسياسة بس كان بيكون التعامل بالشغل والتجارة والبيع والمشترة بس لازم أميركة تتدخل بالخليج وروسي تتدخل بسورية ونحنا الأمة الاسلامية ما فينا خير لا أمت الاسلام نفسها وشيوخ الكذب والنفاق أكتر منهم مافي بكل الوطن العربي مع تحيات أخوكم السوري يلي ملتو من ملات كل سوري ولا حدا أيقول شو ملتي لان أنا عم أحكي عن نفسي وأنا مع كل أهلا سورية وكل وأحد من الوطن العربي بس لو تصحا الحكام على حالها عم يلعبو فيكون متل طابت الفتبول شكرا لا أيلكم يا عرب يلي حرمتونا من شم نهار المجاري بسورية ومن حويات زبالة يلي بشورع سورية لك الله دخيل أسمك وكرمك بس لو حدا بيعرف معنا البعد عن سورية وأهلا الخير يلي بسورية

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  5. لك يخرب بيتكم … لك إنتو مابتفهموا ولا راح تفهمو!
    لك أي كرر وأي حر …. لك الأحرار قتلوهم وخلص ماتووو .
    واللي متآمل شي بالمعارضة …. بقلو أنت واحد جحش ومابتفهم !!
    لك إنقتل مليون شخص ولسى المعارضة ماقدرة تشكل وتجمع حالها …
    وبس يموت المليون التاني راح تفكر المعارصة تترك السرقة وتكتل حالها.

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