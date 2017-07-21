يحدث في حماة : بشار الأسد يوزع ” فودكا ” على عوائل قتلاه .. و الموزعون يحسبونها ” دبس رمان ” !

يحدث في حماة : بشار الأسد يوزع ” فودكا ” على عوائل قتلاه .. و الموزعون يحسبونها ” دبس رمان ” !

تناقلت صفحات وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمعونات غير مسبوقة، تقدمها سلطات النظام لـ “عوائل الشهداء” في مدينة السقيلبية بحماة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإنه “تم، الأربعاء، توزيع معونة عبارة عن ربطة خبز بايتة بالإضافة إلى قنينة فودكا، في السقيلبية”.

وأضافت المصادر الموالية، أن “المعونة أتت لعوائل الشهداء والي عم يوزع غالب الظن مفكرين الفودكا دبس رمان يرجى الانتباه”.

وعلقت إحدى الصفحات الناشرة على هذه المعونة بالقول: “وصلنا أقصا درجات الجنون والعيب فعلا !!!”.

وعلق أحد المدونين الموالين على المنشور بالقول “هي الفودكا نحجزت من عنا عأساس مصادرة عحد قولون مخالفة .. علما انو فيها فواتير نظامية من المعمل وعليها تاريخ ونسبة الكحول ومطابقة لمعايير الصحة”.

وعلق آخر ساخراً بالقول: “خيتو عنا كل شي بيصير يمكن ما اجا معونات هالفترة بقى ما لاقو حل الا انو يوزعو فودكا الله يستر المعونة اللي جاي ما تكون حشيشة”.

واعتادت سلطات النظام على توزيع معونات وأعطيات مثيرة للجدل والسخرية على حد سواء، على عوائل عناصر الميليشيات المحلية القتلى، فتارة بضعة كيلو غرامات من البقوليات، وتارة بطانيات، وتارة “مرحى” وساعات حائط، أو علماً وصوراً لرأس بشار الأسد.