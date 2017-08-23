” بنداء يا زهراء سوف نقتحم ” .. عنصر من الجيش اللبناني يتوعد بقطع رؤوس و آذان عناصر داعش ( فيديو )

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لعنصر في الجيش اللباني، قال فيه إنه قد تم التقاطه على تلة المخيرمة على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتقدم الجيش اللبناني على حساب تنظيم داعش.

وتوعد العنصر بإحضار أربع آذان وعدد من الرؤوس المقطوعة، متسائلاً ما إذا كان أحد ممن يشاهد مقطعه المصور، لديه الرغبة في أن يأكل “نيفا”، كي يحضر له.

وقال إن الجيش سيتقدم بنداء “يا زهراء” ليس للسيطرة على المنطقة فحسب، بل لمواصلة تقدمه، بحسب تعبيره.

وكان مقطع مصور لعدد من عناصر تنظيم داعش يسلمون أنفسهم “ضاحكين” قد آثار موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله والجيش اللبناني معركة أطلقوا عليها اسم “فجر الجرود”، لطرد التنظيم من المنطقة.

مواضيع متعلقة :

” خلصنا ” ! .. شرعي تنظيم داعش في القلمون الغربي يسلم نفسه مع عناصره ضاحكاً مستبشراً لحزب الله ( فيديو )