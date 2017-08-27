ألمانيا : توجيه اتهامات ” قتل و سرقة سيدة ألمانية ثمانينية ” للاجئ سوري قاصر بعد أشهر من التحقيقات

ألمانيا : توجيه اتهامات ” قتل و سرقة سيدة ألمانية ثمانينية ” للاجئ سوري قاصر بعد أشهر من التحقيقات

وجهت بشكل رسمي اتهامات بالقتل والسرقة للاجئ سوري، في ألمانيا، بعد أكثر من ثمانية أشهر على وفاة إحدى سيدة مسنة، في مدينة كوتبوس.

وقالت صحيفة “لاوسيتسر روندشار” الألمانية المحلية، يوم الخميس الماضي (24/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المدعي العام اتهم الشاب السوري (18 عاماً)، بالقتل والسطو على امرأة (82 عاماً)، بمدينة كوتبوس، بولاية براندنبورغ، شرقي ألمانيا.

وأبلغت المحكمة المحلية في كوتبوس أنه لم يقرر حتى الآن فتح الدعوى الرئيسية، ولم يحدد موعد المحاكمة.

وعثر في كانون الأول عام 2016، على امرأة ميتة في منزلها، حيث وجدها أحد أفراد أسرتها بعد قلقه عليها، بسبب عدم حضورها احتفال عيد ميلاد زملاء العمل السابقين.

وألقي القبض على المتهم في آذار من العام الماضي، والذي عاش، بحسب محققين، في مدينة كوتبوس أيضاً.

وأوضحت المحكمة الإقليمية أن الإدعاء ما يزال معلقاً عند المحكمة الإقليمية للشباب، لأن المشتبه به كان بوقت ارتكاب الجريمة بعمر الـ17 عاماً.

ولم تعرف حتى الآن الملابسات التي أحاطت بوفاة السيدة، إلا أن لجنة التحقيق بالحادثة أكدت أن الشاب والضحية كانا يعرفان بعضهما البعض.

وبعد اعتقال الشاب، دعت المدينة عليناً لالتزام الهدوء، لأن المشتبه به يحمل الجنسية السورية، وجاء إلى ألمانيا في 2015 رفقة ولي أمره.

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