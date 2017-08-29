في مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي ” غير الاستعماري ” .. وزير خارجية الإمارات ينتقد الدور ” الاستعماري ” لإيران و تركيا في سوريا

في مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي ” غير الاستعماري ” .. وزير خارجية الإمارات ينتقد الدور ” الاستعماري ” لإيران و تركيا في سوريا

حثت الإمارات إيران وتركيا يوم الاثنين على إنهاء ما وصفته بالأعمال “الاستعمارية” في سوريا مشيرة إلى عدم ارتياحها إزاء تقلص نفوذ دول الخليج العربية في الحرب.

وحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على خروج الأطراف التي يقول إنها تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة الدولة السورية موضحا أنه يتحدث بالتحديد عن إيران وتركيا.

وكان الوزير يتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيرة الروسي سيرجي لافروف.

وقال الشيخ عبد الله إنه إذا استمرت الدولتان في التدخل بنفس الأسلوب و “النظرة الاستعمارية” في شؤون الدول العربية فسوف يستمر هذا الوضع ليس فقط في سوريا كما هو الحال حاليا ولكن غدا في دولة أخرى.

وقال لافروف والشيخ عبد الله إنهما اتفقا على الحاجة لوضع نهاية للحرب عن طريق التفاوض.

وقال لافروف إن روسيا تأمل أن تساعد جهود توحيد مواقف المعارضة السورية في عملية السلام.

وأضاف: “كانت هناك خلافات عميقة في الماضي أدت إلى فشل بعض الاجتماعات لكننا سنواصل تشجيع المشاركة في جميع المحافل”. (REUTERS)