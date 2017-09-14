نزارباييف : يمكن أن نرسل قوات حفظ سلام إلى سوريا في حال اتخذ مثل هذا القرار في الأمم المتحدة

نزارباييف : يمكن أن نرسل قوات حفظ سلام إلى سوريا في حال اتخذ مثل هذا القرار في الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الكازاخستاني، نورسلطان نزارباييف، أن بلاده يمكن أن ترسل قوات حفظ سلام إلى سوريا في حال اتخذ مثل هذا القرار في الأمم المتحدة.

وقال نزارباييف، مجيبا عن سؤال حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام: “في حال اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال مثل هذه القوات إلى سوريا، فإننا كعضو في الأمم المتحدة يمكننا إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة”.

وأشار الرئيس الكازاخستاني إلى أنه وفقا لدستور البلاد، لا يمكن إرسال القوات إلى مناطق النزاعات، إلا بموافقة البرلمان، مضيفا بأن “ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يقضي بالمشاركة” في مثل هذه الأمور.

وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية الكازاخستانية أكدت في وقت سابق، أن كازاخستان لا تبحث مسألة إرسال قواتها إلى سوريا، ولا يزال موقف أستانا بهذا الشأن بدون تغيير.

والجدير بالذكر، أن العاصمة الكازاخستانية، أستانا، تستضيف حاليا الجولة السادسة من المحادثات الدولية حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة السورية، بالإضافة لمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، والولايات المتحدة والأردن اللذان يشاركان بصفة مراقب.(sputnic)