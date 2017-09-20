مذيعة سورية تحلق شعرها بالكامل استباقاً لسقوطه بسبب ” السرطان و العلاج الكيماوي ” ( صور )

نشرت المذيعة السورية ليزا ديوب، صورةً لشعرها المقصوص، استباقاً لسقوطه، إثر الجرعات الكيماوية التي تتناولها، لمعالجة مرض السرطان الذي تعاني منه.

وقالت المذيعة التي عملت في التلفزيون القطري، وفي التلفزيون السوري النظامي، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية: “أصعب شي بمرض السرطان هو علاجه، العلاج الكيماوي، وأحلى شي فيني إني من أول جرعة استوعبت الصدمة وسبقته بخطوة، هاد شعري قصيته قبل ماياخدو الكيماوي، والشعر اللي ضل ماحدا رضي يساعدني، حلقته لحالي بإيدي أنا”.

ونقل عنها قولها أيضاً: “اليوم وأنا عم أخد الجرعة تذكرت كلام أحد الأصدقاء أنو سرطاني مكتئب ومو عرفان شلون بدو يخلص مني مو العكس، وعم يقول لحاله لك شو كان بدي بهالعلقة مع ليزا، لأني هزأته وضيعتلو الهيبة كها، لأني قادرة أصنع ابتسامتي عاشفافي من قلبي وانا بعز الألم”.

وتنحدر ليزا من قرية عين الشمس، التابعة لمصياف، بريف حماة.