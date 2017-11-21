مصادر ” أمنية استخباراتية غربية ” : بوتين نقل رسالة واضحة لبشار الأسد .. ” أنت آخر علوي يحكم سوريا ” !

21 نوفمبر، 2017
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قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية استخباراتية غربية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل رسالة واضحة لبشار الأسد، خلال لقاءهما أمس الاثنين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

ووفقا لتقرير القناة العاشرة الإسرائيلية، بحسب مصادر استخباراتية غربية، قال بوتين للأسد إنه “سيكون الزعيم العلوي الأخير الذي يحكم سوريا”، في تلميح ربما لتوليه الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد.

ونقلت قناة “آي 24” الإسرائيلية، عن تقرير القناة العاشرة أنه “كان مهما جدا لبوتين أن يحظى بموافقة من قبل الأسد قبل أن يعرض ذلك على ايران وتركيا، الحليفان الشريكان في القمة التي ستعقد في سوتشي الأسبوع المقبل”، في المقابل ترجح المصادر الغربية أن الروس “بدأوا يرون بالأسد عاملا من شأنه أن يقوّض الاستقرار للمدى الطويل وحاولوا ان يوضحوا له أنه لن يحكم مطوّلا في سوريا”.

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13 رأي على “مصادر ” أمنية استخباراتية غربية ” : بوتين نقل رسالة واضحة لبشار الأسد .. ” أنت آخر علوي يحكم سوريا ” !”

  2. اي الحمد لله يعني ما راح نشوف حافظ الأسد الرابع عشر يصرع سمانا بالمقاومة والممانعة والصمود والتصدي.

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  3. بس في مشكلة، اذا هو آخر علوي بدو يحكم سوريا، ممكن يبيع سوريا قبل ما ينقلع .

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  4. ونفسه المصدر اعلن مليون مره انه الاسد باتت ايامه معدوده وصلنا 8 سنين عم ننتظر ..
    يا سيدي خود مني لو الاسد كان ناوي يرحل او يترك الحكم ما كان اصلا راح من سنتين لبحضن الروسي من الاساس
    هو باع البلد منشان يبقى بالحكم مدى الحياه ويسلمها لآبنه .

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  5. واضح جداً انها نهاية الحرب في سوريا ، على السوريين في المانيا الاستعداد للرحيل صدقوني سيتم ابلاغكم بذلك مستقبلاً .

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  6. كذب روسيا لو بدها تسقط الأسد كان من زمان سقطتوا. روسيا تخدع السوريين بهذه التسريبات المفبركة . روسيا ترغب وتسعى لإبقاء عائلة الأسد في سوريا إلى مالا نهاية

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  7. الكلب ما بيدوس ذيله. لافروف صرح قبل سنتين أو أكثر أن الروس لن يسمحوا للسنة أن يحكموا سوريا. كما صرح مسؤول عسكري روسي أجرت معه قناة روسيا اليوم (في برنامج “رحلة في الذاكرة” مع خالد الرشد) أن الروس هم من أيدوا خلافة بشبوش لأبيه بعدما فطس باصِل، ولم يعد الأسد النافق يفكر في توريث السلطة للقاصر الأهبل، على ذمة المسؤول الروسي.

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  8. أظن أن روسيا وراء هذه التسريبات لخداع السوريين والتسويق لمؤمرات التسوية السورية القادمة في سوتشي الروسية والرياض

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  9. ولادين حرام، هدا خبر من المخابرات السورية، بس لحتى يمرقوا هل الموتمر و يخليه دنب الكلب حاكم، يسكتوا العالم شوي.

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  10. لاجئ سوري يغتصب مهرا بحديقة حيوانات في المانيا!!
    الاغتصاب تم امام زوار الحديقة في برلين, الشرطة القت القبض عليه, وقد يعاقب بتهمة الازعاج وانتهاك قانون رعاية الحيوان والسجن لمدة سنة الى ثلاثة سنوات حسب القانون الجنائي الالماني.

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  11. قتل و شرد الملايين و النتيجة ستحكم و لكن ليس الى الأبد يا ابن الاسد!؟
    من خلفهم هؤلاء؟
    خيانتهم منذ ايام الفرنسيين، في السياسة الغربية لا يوجد شيء اسمه (على الله و الدليل).
    هناك من يحمي الطائفة و روسيا مجرد اداة.

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  12. مو صحيح ، بس هو عم يفرك له ادنه لانه من يومين قال أنه “لا تنازلات بعد التضحيات التي قدمها جيشه”، و عالميا معروف أن هناك تنازلا سيتم على صعيد تعديلات دستورية ومشاركة للسلطة من المعارضة التي تختارها وترضى عنها روسيا ، الروس لم يكونوا راضين عن تصريحاته وهم يهيئونه وحاشيته لإجراء تعديلات دستورية من أجل التمهيد لانتخابات رئاسية يترشح فيها الأسد ويترشح آخرون أمامه ، هلأ كل هالحكي الجميع فهمانه وعارفه بس مدى نزاهة الانتخابات أم ستكون مسرحية أخرى من المسرحيات المكررة في كل المدن العربية ومن ستسمح له روسيا بالترشح أمام الأسد علمي علمكم .. بس الأكيد أنه تضحيات شعبنا ودماء شباب الثورة لن تذهب هدرا حتى وإن تأخر النصر فهو قادم

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  13. اها .. يعني الموضوع الو علاقة بالمشايخ .. علوي وسني ودرزي ووو.. مو الكل على اساس سوريين ..
    هاد من ناحية ..
    من ناحية تانية .. يعني اذا صار في رئيس سني .. ما في شوية مشايخ رح يطالعوه كافر مثلا ..اذا المفتي طلع كافر ..
    مارح تنحل الا اذا نسيوا العالم قصة الدين .. مو الطائفية .. الدين كلو .. وما الو محل بالحياة العملية ..
    بس على هالحالة وين بدنا نروح بالمشايخ ياللي شغلتهم ينظموا الحياة بناء على الدين .. طبعا كل شيخ الو رأي بالدين ..
    خلصونا .. شفاء المريض يبدأ بالاعتراف بالمرض .. بعدين زيارة طبيب خبير بالمرض ومعرفة طرق العلاج المتبعة ..
    المريض ياللي ما بيعترف انو مريض مارح يشفى ..

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