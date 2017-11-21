مصادر ” أمنية استخباراتية غربية ” : بوتين نقل رسالة واضحة لبشار الأسد .. ” أنت آخر علوي يحكم سوريا ” !

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية استخباراتية غربية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل رسالة واضحة لبشار الأسد، خلال لقاءهما أمس الاثنين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

ووفقا لتقرير القناة العاشرة الإسرائيلية، بحسب مصادر استخباراتية غربية، قال بوتين للأسد إنه “سيكون الزعيم العلوي الأخير الذي يحكم سوريا”، في تلميح ربما لتوليه الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد.

ونقلت قناة “آي 24” الإسرائيلية، عن تقرير القناة العاشرة أنه “كان مهما جدا لبوتين أن يحظى بموافقة من قبل الأسد قبل أن يعرض ذلك على ايران وتركيا، الحليفان الشريكان في القمة التي ستعقد في سوتشي الأسبوع المقبل”، في المقابل ترجح المصادر الغربية أن الروس “بدأوا يرون بالأسد عاملا من شأنه أن يقوّض الاستقرار للمدى الطويل وحاولوا ان يوضحوا له أنه لن يحكم مطوّلا في سوريا”.