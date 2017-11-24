” حزب البديل ” في ألمانيا يطالب : تجب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم .. بشار الأسد منح عفواً عاماً و وعد بتأمين مساكنة آمنة لهم

” حزب البديل ” في ألمانيا يطالب : تجب إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم .. بشار الأسد منح عفواً عاماً و وعد بتأمين مساكنة آمنة لهم

طالب حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا بعقد إتفاق مع بشار الأسد لإرجاع اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقدمت كتلة حزب البديل في البرلمان الإتحادي الألماني طلباً للبرلمان يتضمن أن تقوم الحكومة الإتحادية بعقد إتفاقية مع بشار الأسد لإعادة اللاجئين خاصة بعد إندحار داعش من معظم مناطقه في سوريا.

واعترف رئيس الكتلة “برند باومان” أن بشار الأسد ليس ديمقراطياً، مشيراً، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن “الطلب يتمحور حول اللاجئين الذين يريدون العودة بإرادتهم، وقال: “هذه فرصة لتصحيح سياسة فتح الحدود الكارثية من المستشارة ميركل .. الأوضاع في سوريا تحسنت بشكل جوهري ووجود داعش في سوريا أصبح مقتصراً على مناطق صغيرة ومتفرقة بالإضافة إلى منح بشار الأسد عفواً عاماً عن العائدين ووعدهم بتأمين مساكن آمنة لهم .. لذلك يجب على الحكومة الألمانية أن تبدأ مفاوضاتها مع نظيراتها السورية لعقد إتفاقية لإرجاع اللاجئين السوريين”.

ويجب أن تتضمن الاتفاقية “عدم التعرض للاجئين وسقوط جميع التهم الجنائية عنهم، على سبيل المثال الهرب من خدمة العلم، ولحثهم على العودة اقترح حزب البديل منح الراغبين بالعودة “دعم لإعادة الإعمار لبدء حياتهم من جديد”.

وردت الأحزاب الأخرى على طلب حزب البديل بالقول إنه هزلي ومثير للسخرية، ومخادع كون يعتبر ما يحدث في سوريا مقتصراً على “داعش” فقط.

وقال “يوسب يوراتوفيتش” النائب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي وصل لألمانيا كلاجئ: “حزب البديل يريد فقط التخلص من اللاجئين بسرعة، إما أنهم لا يعلمون حقيقة الوضع في سوريا، أو أنهم يرغبون بالسير فوق الجثث”.

وقال النائب شتيفان تومي (الديمقراطيين الأحرار)، إن يجب التحدث عن إعادة اللاجئين، ولكن ليس في ظل حكم بشار الأسد الذي قتل شعبه بالأسلحة الكيماوية “إنه نفاق .. وهذا الطلب سام .. تريديون إرجاع اللاجئين تحت وابل من الرصاص ولعطفكم عليهم تريدون منحهم وشاحاً لحماية أنفسهم”.

وقالت لويس أمتسبرغ (حزب الخضر)، إن حزب البديل يأخذ دور “المتحدث الرسمي لبشار الأسد”.

المصدر : ZDF