نائبة ألمانية ترد على مقترحات حزب البديل الرامية لإعادة السوريين إلى بلادهم : أصبحتم ناطقين باسم بشار الأسد !

هاجمت نائبة في البرلمان الألماني، من حزب الخضر، المقترحات التي قدمها حزب البديل، المعادي للاجئين، والرامية لإعادة السوريين إلى بلادهم، واصفة أعضاء الحزب بالناطقين الصحفيين باسم بشار الأسد.

وقال موقع “بونتو” الألماني، يوم الخميس (23/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حزب البديل من أجل ألمانيا، الشعبوي اليميني المعادي للاجئين، قدم في البوندستاغ اقتراحاً بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ودعا الحزب الحكومة الاتحادية إلى التوصل لاتفاق مع الأسد، لإعادة السوريين الذين فروا إلى ألمانيا لسوريا، وضمان عدم ملاحقتهم من قبل السلطات.

ورداً على مقترح حزب البديل، قالت النائبة في حزب الخضر لويزا أمتسبرغ: “لا ينبغي للشعبويين اليمينيين أن يتصرفوا وكأن اقتراحهم إسهام في سياسة ألمانيا الخارجية، أو سياسة السلام”، وأضافت: “أنتم تسعون فقط لخلق عدد أقل من اللاجئين في ألمانيا”.

وأكدت النائبة في خطابها أن حزب البديل تجاهل تماماً مع اقتراحه أن الأسد مسؤول عن القصف بالقنابل وهجمات الغازات السامة على المدنيين.

وأضافت: “مع هذا الطلب (من حزب البديل بإعادة السوريين)، يتصرف حزب البديل بمثابة المتحدث الصحفي باسم للأسد”.

وأضاف الموقع أن طلب حزب البديل بخصوص إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، قد تم رفضه.

المصدر : Bento

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