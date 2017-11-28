ألمانيا : الشرطة تقبض على شاب قالت اخصائية اجتماعية إنه اغتصبها خلال زيارتها لشقته لأداء عملها

28 نوفمبر، 2017
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قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن أخصائية اجتماعية تبلغ من العمر (44) عاماً، قالت إنها تعرضت للاغتصاب أثناء الخدمة، في مدينة دريسدن.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشرطة قالت يوم الأحد، إن المتهم قام باغتصاب المرأة قبل ثلاثة أيام حيث “ذهبت الضحية بصفتها أخصائية اجتماعية إلى شقة المشتبه فيه وهو سوري (20 عاماً) واعتدى عليها جنسيا دون إرادتها”.

وقامت الضحية بالإبلاغ عن المغتصب، ثم أصدر قاضي التحقيق أمراً بالقبض عليه على الفور، ويقبع الشاب السوري في السجن، بانتظار التحقيق معه.

المصدر : BILD

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3 آراء على “ألمانيا : الشرطة تقبض على شاب قالت اخصائية اجتماعية إنه اغتصبها خلال زيارتها لشقته لأداء عملها”

  1. لا ريب ان عددا لا بأس فيه من اللاجئين يقومون باعمال يندى لها الجبين مما يحتم معاقبتهم. الا ان هناك نقطة مهمة يسهى عنها بعض الشبان ويتحول بسببها الشاب من ضحية إلى جلاد وهي ان بعض النساء الالمانيات يمارسن الجنس مع شبان لاجئين وهن تحت تأثير المخدر او الكحول او حتى ما يمكن تسميته ب”النزوة العابرة” التي يأسفون عليها بعد الانتهاء من اخذ ما يردن او ان اي يكون قد نشب اي نوع من الخلاف بين احد الطرفين.فيقمن باليوم التالي بالتبليغ عن الشاب وكلهن ثقة بانه مجرد “لاجئ” من السهل الصاق تهمة الانحراف به بل ويمكن ان يحصلن على تعويض مالي جراء ذلك. فعلى الشبان اخذ حذرهم لان اللاجئ للاسف “حيطه واطي”.

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    1. لمعلوماتك إذا أرادت إي إمراءة البحث عن شريك لممارسة الجنس لوجدته بسهولة ومن جلدتها و لغتها و هذه طبيعة الكون، أم هل تعتقد أن المرآة الأوربية بإنتظار الفحل الخبرة السوري؟

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  2. حبيب هاد الحكي تبع النزوة العابرة بيصير بالبار ليلة السبت مو وسط الاسبوع واثناء الدوام وانت بتعرف التزام الالمان وصرامتهم اثناء تأدية عملهم مو متل العرب شايلينو وماشيين و 99% من تفكيرهم بالجنس و النسوان. بيكون الاخ جاي من بيئة اذا الزلمة شاف فيها قدم بنت بيسخسخ ويبدو ان الموظفة تعاملت معه بلطف و ابتسمت له ففكر الاخ انها دايبة فيه ولما اعترضت فكرها من اللائي يتمنعن وهن الراغبات. وبعدين دخيلك هاد لاجئ كحيان شو التعويض اللي راح تاخدوا منه

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