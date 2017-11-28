ألمانيا : الشرطة تقبض على شاب قالت اخصائية اجتماعية إنه اغتصبها خلال زيارتها لشقته لأداء عملها

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن أخصائية اجتماعية تبلغ من العمر (44) عاماً، قالت إنها تعرضت للاغتصاب أثناء الخدمة، في مدينة دريسدن.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشرطة قالت يوم الأحد، إن المتهم قام باغتصاب المرأة قبل ثلاثة أيام حيث “ذهبت الضحية بصفتها أخصائية اجتماعية إلى شقة المشتبه فيه وهو سوري (20 عاماً) واعتدى عليها جنسيا دون إرادتها”.

وقامت الضحية بالإبلاغ عن المغتصب، ثم أصدر قاضي التحقيق أمراً بالقبض عليه على الفور، ويقبع الشاب السوري في السجن، بانتظار التحقيق معه.

المصدر : BILD