إعلام النظام بات يترجم تعويذاته للإنكليزية .. سهيل الحسن : وطننا الغالي منحنا الهواء و يمنحنا الغذاء و نشرب منه الماء ! ( فيديو )
مواضيع متعلقة
تعويذة جديدة لقائد ميليشيات بشار الأسد المحلية ” #سهيل_الحسن ” : تاريخ آشور في أرض نينوى الغراء .. آلهة المسامير مداً مبتغى الأرواح ( فيديو )
عكس السير
قيم الخبر
ياحرام على الشعب السوري يلي حكمه اغبياء مرتزقه لايفقهون شئ والله إنّو الحمار بيفهم اكتر منك ومن بثار وقروده… الشئ الوحيد إنكم خونه مرتزقه تجيدون القتل والتخريب وهذا السبب اجتمعت الدنيا لإنقاذكم يا قرود